Thuiszorg ook steeds meer in de knel: "Vergt best veel van ons"

"We merken in korte tijd dat we enorm veel meer cliënten krijgen", zegt Luchtmeijer. Het gaat hierbij dan vooral om (ex-)coronapatiënten die thuiskomen van het ziekenhuis. "Dat vergt best veel van ons. We moeten daarin best creatief zijn om alle diensten op te lossen om cliënten van zorg te kunnen voorzien."

"Helaas moeten we dan ook wel eens nee zeggen, omdat we gewoon de personeelsbezetting op het moment niet hebben om alle cliënten van die zorg te kunnen voorzien. Dat is iets dat we niet leuk vinden. We willen juist ook de ziekenhuizen helpen om hen te ontlasten", zegt de verpleegkundige.

'Raakt ons enorm'

Dat nu niet iedereen altijd kan worden geholpen, is zwaar voor het personeel. "Wij willen graag werken met mensen. Wij willen graag zorgen. Als dat niet goed gaat en als we dingen niet kunnen doen zoals we dat anders doen, dan raakt ons dat enorm", zegt Luchtmeijer.

Een oplossing voor het probleem is er volgens de verpleegkundige bijna niet. "Ik denk dat we ons met z'n allen aan de maatregelen moeten houden en goed voor elkaar moeten zorgen, en kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het niet verder uit de hand loopt, als dat niet al het geval is."