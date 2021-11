Nog drie verdachten van Cambuurrellen vast; agenten doen aangifte

De agenten eisen ook een vergoeding voor de immateriële schade die ze bij de rellen opliepen. Volgens de Leeuwarder politiechef Klaas Dunnink hebben de agenten in doodsangst gezeten.

"Ik hoop alsjeblieft dat ik nog thuis mag komen"

Bij de rellen, die ontstonden terwijl in het stadion een voetbalwedstrijd aan de gang was zonder publiek, werd de politie achtervolgd door een grote groep jongeren. De groep smeet met vuurwerk, stenen en flessen. Dat heeft veel gedaan met de collega's van Dunnink, zei hij op de raadsvergadering over de rellen bij het Cambuurplein. "Ik hoop alsjeblieft dat ik nog thuis mag komen", hadden zijn collega's op de bewuste avond gedacht, zo laat hij weten.

Zoektocht naar de identiteit van de relschoppers

Het is volgens Dunnink niet alleen opmerkelijk dat het om jonge verdachten gaat. Het gaat ook om jongeren die nog niet eerder in beeld zijn geweest bij de politie. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden wil daarom de naam en toenaam van de jongeren weten. "De politie kent ze niet, maar ik vermoed een aantal straatcoaches wel. Of mensen in de buurt. En hoe gaat het op school?", zo vroeg Buma zich woensdagavond hardop af.

Poging tot moord

De meeste verdachten zijn erg jong: vaak zijn ze rond de 14 jaar. Daarom vindt burgemeester Buma het belangrijk om ze op een ander pad te brengen. "Dit zijn jongeren die nu al levensdelicten hebben gepleegd. Dit gaat in wezen om poging tot moord, poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling. Dat zijn dingen die we in het 'grote-mensen-strafrecht' zeer zwaar bestraffen."

Camera's bij het Cambuurplein

Om situaties zoals afgelopen weekend te voorkomen, doen de politie en de gemeente een evaluatie van wat er precies is gebeurd. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan om herhaling te voorkomen. Zo onderzoekt Buma bijvoorbeeld of het mogelijk is om vaste camera's bij het Cambuurstadion neer te hangen. Dat wil hij ook omdat het volgens hem zou helpen om de buurt - het stadion ligt in een woonwijk - zo veiliger te maken.

"Grote klus te klaren"

Burgemeester Buma ziet het als een taak van de gemeente en de andere partijen om herhaling van de rellen te voorkomen. "We zien een grote groep in de samenleving die stress heeft en gedeprimeerd is en een uitweg zoekt. We moeten samen met scholen, de zorg en sportverenigingen proberen om zoveel mogelijk gevoel van zin aan de jongeren te geven. Daarin hebben we samen een grote klus te klaren", zo zegt burgemeester Buma.