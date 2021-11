"Directe trein Leeuwarden-Groningen mag niets veranderen aan huidige sneltreinen"

Plaatselijk Belang Buitenpost uitte eerder deze week zorgen over de toekomst van de sneltrein in Buitenpost, nu de provincie een directe verbinding tussen Leeuwarden en Groningen onderzoekt. Plaatselijk Belang is bang dat met de toekomstige, rechtstreekse verbinding, een van de stops van de sneltrein mogelijk zal verdwijnen.

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel benadrukken in de brief dat het toevoegen van een directe sneltrein niet ten koste mag gaan van de huidige sneltreinen die stoppen in Feanwâlden, Buitenpost en Zuidhorn.

De regio heeft volgens de gemeenten veel geïnvesteerd in de stations en wil de bereikbaarheid juist verbeteren.