Fries Museum nieuwe bezitter peuterfoto Mata Hari na veiling

Op de foto die het Fries Museum nu in zijn bezit heeft gekregen, is Greetje Zelle twee jaar oud. Deze foto is de oudste in de collectie van het museum. Hij is gemaakt door de Leeuwarder fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus, onderaan vermeld als J. H. Slaterus. Het museum heeft 950 euro betaald voor de foto van een jonge Margaretha Geertruida Zelle. Op dezelfde veiling heeft het museum ook een foto uit 1858 van Margaretha's vader, Abraham Zelle, verworven. Beide foto's worden nu eerst gerestaureerd.

Medio november was al wel bekend dat de spullen uit de nalatenschap van Mata Hari waren geveild, maar niet wie de kopers waren.