Vuurpijl door raam politiebureau Dokkum 'was een ongelukje'

De verdachte zegt dat het een ongelukje was. Hij was met een vriend 's nachts wat aan het rondrijden en schoot vanuit de auto een vuurpijl. Die had de lucht in moeten gaan, maar dat liep even iets anders. De pijl schoot door een raam van een kantoor van het politiebureau aan de Parklaan en kwam door een glazen deur in een andere kantoorruimte terecht. Daar begon het te branden.

De politie kwam de verdachte op het spoor door DNA-materiaal op de pijl. De officier van justitie gelooft niet dat het om een ongelukje gaat. De verdachte heeft aangegeven dat hij de schade van 2300 euro wil vergoeden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.