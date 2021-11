'Meer geweld tegen vrouwen door thuiswerken, taboe moet doorbroken worden'

Geweld tegen vrouwen moet de wereld uit, want ook in Nederland gebeurt het nog teveel. Marga Kuipers, raadslid van de VVD, zet zich al jaren in om Orange the World naar de gemeente Heerenveen te krijgen. Zij wil het taboe doorbreken.

"Dat zit er zeker nog op. Ik merkte dat al toen ik er aandacht voor vroeg. Mensen dachten dat het toch niet speelde in Heerenveen. Maar helaas speelt het hier ook. Het gebeurt achter de voordeur. Mensen praten er niet snel over. Daardoor hangt er veel stilte omheen. Als we die stilte doorbreken, is het mogelijk om mensen te helpen."