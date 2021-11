HEA! Het scheepje van Gjalt

De 82-jarige Gjalt van Bruggen uit Leeuwarden denkt nog iedere dag terug aan zijn tijd op zee. Hij werkte als kok in de kustvaart en in de grote vaart. In zijn huis staat het vol met aandenkens aan die tijd. Van Bruggen heeft er zelfs een lied over geschreven dat nu op CD gezet is. Hij zingt het zelf en thuiszorghulp Silvia Peereboom doet de tweede stem.