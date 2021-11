Friese pater Titus Brandsma wordt heilig verklaard

Een genezing die toegeschreven wordt aan Brandsma is als wonder erkend door een commissie van theologen in het Vaticaan. Dat heeft geleid tot de heiligverklaring.

Genezen van kanker

Het gaat om de genezing van de Amerikaanse karmeliet Michael Driscoll, die 14 jaar geleden aan een agressieve vorm van kanker leed. Het bisdom van Driscoll begon een gebedsactie, gericht op Titus Brandsma. Brandsma zelf is al in 1942 overleden, maar Driscoll had van kleins af aan al een grote devotie voor Brandsma.

Wetenschappelijk niet te verklaren

De huiskanker verdween en kwam niet meer terug: Driscoll is weer aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard. Die genezing is door een commissie toegeschreven aan Titus Brandsma. Het is uit wetenschappelijk oogpunt niet te verklaren, zeggen zij.

Titus Brandsma werd in 1881 als Anno Sjoerd Brandsma geboren in Oegeklooster, een broederschap bij Bolsward. Hij overleed in 1942 in Dachau.