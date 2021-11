Knegt en De Laat zorgen voor derde startplek op de Spelen

Nederland moet drie shorttrackers bij de eerste 36 hebben over het klassement van de vier wereldbekers. Dat was tot nu toe niet gelukt, maar als Jens van 't Wout, Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt donderdag bij de laatste wereldbeker in Dordrecht de halve finale zouden halen, dan was dat wel zeker.

Van 't Wout, Knegt en De Laat overleefden de voorronden eenvoudig. In de kwartfinale was het echter aardig pittiger. Ze moesten bij de eerste drie eindigen om door te gaan naar de halve finale. Van 't Wout, inwoner van Sintjohannesga, moest als eerste en werd derde in zijn heat. De zeven snelste nummers drie gaan door, waardoor Van 't Wout tot de laatste race moest wachten.

De Laat en Knegt in dezelfde race

Daarna moesten De Laat en Knegt tegen elkaar, terwijl ze dus alle twee bij de eerste twee of drie moesten eindigen. Ze reden een goede race door vrij gauw de eerste en tweede plaats in te nemen. Daarachter hielp Vladimir Bykanov uit Israël, die met de Nederlanders meetraint, bij het tegenhouden van Yoshinaga en Treacy. Dat pakte goed uit, waardoor De Laat en Knegt naar de halve finale gaan.

Daarna moest Jens van 't Wout wachten tot de laatste rit, want zijn eigen race was nog altijd te langzaam. Omdat de allerlaatste rit langzamer was en er ook geen shorttrackers een advanced kregen, was het zeker: Van 't Wout naar de halve finale. Maar belangrijker nog: ze hebben ook een derde startplek binnengehaald.

Nederland is nu zeker van het maximale aantal startplekken op de Olympische Spelen.