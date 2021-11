FryslânDOK presenteert: 'Traag naar de Hemel' en 'Farewell to Music'

Ierse muziek

Farewell to Music (52 minuten) gaat over het leven van Tony MacMahon, een van de bekendste traditionele muzikanten van Ierland. Hij krijgt de ziekte van Parkinson en kan daardoor geen accordeon meer spelen. De film is gemaakt door regisseur Cathál Ó Cuaig. De taal van de film is Gaelic, de oorspronkelijke Keltische taal van Ierland. Hoofdpersoon Tony MacMahon overleed op 8 oktober van dit jaar.