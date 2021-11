Verdachte zaak-Klijnstra langer vast, advocaat in hoger beroep

Ida Klijnstra-Kuipers werd in 2008 dood aangetroffen in haar woning in de Blesse. Vorige week werd bekend dat er twee verdachten zijn aangehouden. Het gaat om een 39-jarige man uit Heerenveen en een 34-jarige man uit Wolvega.

De 39-jarige man uit Heerenveen heeft in oktober een verklaring afgelegd over het geweldsmisdrijf in 2008. Daarop is het onderzoek heropend. De verdachte is in 2009 ook in beeld geweest bij het onderzoek. De man heeft zich zelf op het politiebureau gemeld. Daarna is ook de tweede verdachte aangehouden.

Hoger beroep

Het voorarrest van de man uit Wolvega is nu dus verlengd. Zijn advocaat Tjalling van der Goot was tegen een langer voorarrest. Hij gaat in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank. Het Leeuwarder gerechtshof moet nu bepalen of de verdachte terecht vastzit.

Het is niet bekend of de verdachte uit Heerenveen ook langer vast blijft zitten.

De verwachting is dat in februari 2022 een openbare zitting komt over de zaak.