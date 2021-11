Bezorgdheid over toenemende agressie tegen zwembadpersoneel De Kûpe in Buitenpost

Er was al onrust over de coronamaatregelen waar het zwembad zich aan moest houden en waar sommige mensen zich niet in kunnen vinden. Nu gaat op sociale media een verhaal rond dat het zwembadpersoneel een jongetje van zes op blote voeten naar huis heeft gestuurd, omdat hij geen pasje had.

Camerabeelden

Dat verhaal klopt niet, zegt zwembadmanager Maarten Been van De Kûpe. Het jongetje is op eigen initiatief naar buiten gelopen. Dat is ook te zien op de camerabeelden. Het personeel heeft te lijden onder die agressie.

Been: "Wij zullen nooit een kind het zwembad uitzetten als deze geen zwempasje mee heeft. We kunnen altijd handmatig kinderen registreren. Het 6-jarige jongetje, wat onbegeleid naar de ingang van het zwembad is gelopen, is door ons niet het zwembad uitgestuurd."

Gesprek

De zwembadmanager vindt de agressie onacceptabel en roept op om meer naar elkaar te luisteren en in gesprek te blijven. Er is inmiddels een gesprek met de moeder van het jongetje geweest, laat Been weten.