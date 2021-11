Rechtszaak tegen Zwitserse piloot van bij Bitgum neergestorte straaljager uitgesteld

De piloot was met een aantal anderen aan het oefenen voor een luchtshow bij de open dagen van de vliegbasis in Leeuwarden. In de lucht raakte hij een andere straaljager en stortte hij neer. Hij wordt beschuldigd van onder andere nalatigheid en het vernielen van materiaal.

De zaak is uitgesteld omdat de militaire rechtbank heeft bepaald dat de advocaat van de piloot tegenstrijdige belangen heeft en daarom niet acceptabel is. De verdachte moet nu een andere advocaat zoeken en die zal de zaak weer helemaal opnieuw moeten bestuderen.