De Fryske Marren wil afval beter scheiden: van 132 naar 60 kilo restafval per inwoner

Om dat te bereiken zouden er nog meer materialen die opnieuw te gebruiken zijn uit het afval gehaald moeten worden. Verantwoordelijk wethouder Ilona Groeneveld: "Wij doen regelmatig steekproeven. Dan keren we een container om en kijken we even goed wat er in zo'n grijze container zit. We merken dat er toch steeds veel groente-, fruit- en tuinafval in zit."

Grote sprong

Uit onderzoek blijkt dat het om 27 procent van het afval in de grijze container gaat, zegt Groeneveld. "Dingen die eigenlijk naar de milieustraat moeten, een oud krukje, een oude lamp, dat soort dingen zitten er nog altijd in. Textiel vinden we er nog in, papier, glas en elektrische apparaten. Dat is afval dat er eigenlijk niet in hoort."

Groeneveld geeft toe dat van 132 naar 60 kilo een grote sprong is, maar met het invoeren van een aantal maatregelen moet het volgens haar haalbaar zijn. "Landelijk is niet meer dan 30 kilo restafval het streven. Wij hebben gezegd: we moeten niet ineens te veel willen, maar we mogen wel ambitie tonen. 60 is te doen."

Maatregelen

Eén van de maatregelen is om minder vaak de grijze container op te halen. Van één keer in de twee weken wordt dat één keer in de drie weken. De groene container wordt juist vaker opgehaald, van één keer in de vier weken naar één keer in de drie weken.

Daarnaast worden de openingstijden van de milieustraat uitgebreid. "Zodat mensen hun grofvuil vaker kwijt kunnen. Dat kan ook gratis, dus dat kost niets. Alleen moet je er wel voor heen en weer rijden", zegt Groeneveld.

Mentaliteit

Het college wil ook proberen de mentaliteit van de mensen te veranderen door het geven van meer informatie en voorlichting via bijvoorbeeld de website, app en krant. De milieuterreinen krijgen afvalcoaches, met wie mensen kunnen overleggen wat in welke container moet.

Op 15 december neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college.