Orange the World vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen: het verhaal van Georgia

Wat is geweld tegen vrouwen?

In het Verdrag van Istanbul is een definitie van 'geweld tegen vrouwen' opgenomen: "Alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt."