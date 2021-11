Landelijk 22.247 nieuwe besmettingen | OMT: 'horeca en niet-essentiële winkels 17:00 uur dicht'

Als er niet gauw een lockdown komt, raakt thuiszorgorganisatie Buurtzorg in grote problemen. Dat zei eigenaar Jos de Blok woensdag bij Op1 op de landelijke televisie. Buurtzorg heeft ook in Fryslân verschillende afdelingen, bijvoorbeeld Buurtzorg Dongeradeel.

Er is al weken sprake van een toename van het aantal coronagevallen, zegt De Blok. Hij verwondert zich erover dat het niet eerder is gezegd: dit is de trend. De besmettingen nemen toe. Waarom dan nu niet ingrijpen en een lockdown?

Hij waarschuwt ervoor dat de gevolgen voor Buurtzorg steeds groter worden. Steeds meer mensen vallen uit, want de werkdruk neemt toe in de wijkverpleging. Veel mensen zitten ziek thuis of ze zijn in quarantaine. De Buurtzorg heeft te kampen met 10 procent ziekteverzuim.