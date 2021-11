Friese ziekenhuizen bereiden zich voor op code zwart: "Onmenselijke keuzes"

Met het oplopende aantal besmettingen wordt zo'n situatie steeds reëler, vertelt clustermanager Hendina de Jong van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. "Wij staan echt op een punt wat voor ons als ziekenhuis een ontzettend lastige periode wordt, als code zwart echt komt."

Voorbereidingen

Het ziekenhuis is zich daarom alvast aan het voorbereiden. "In een trainingscentrum spelen wij code zwart na. Een stukje theorie, maar ook een stukje basistraining van hoe je met de keuzes moet omgaan. Welke keuzes maken wij en wat kunnen we doen in die situatie?"

Het houdt niet in dat er een keuze wordt gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde patiënten. "Voor ons is een patiënt een patiënt, en dat staat ook in de leidraad."

Onmenselijke keuzes

De impact op het personeel is groot, zegt De Jong. "Dit zijn eigenlijk onmenselijke keuzes, waar wij nog nooit voor hebben gestaan en waar wij het liefst ook niet voor willen staan."

Er is dan ook extra ondersteuning. "Er staat support klaar voor de artsen, het personeel en de mensen om wel met elkaar in gesprek hierover te blijven. Begeleiding is echt noodzakelijk op het moment dat wij in deze situatie zitten."

Spannende weken

En dat moment komt steeds dichterbij. "Wij krijgen drie keer per dag de overzichten van het aantal besmettingen en die grafiek stijgt steeds. Dat is zorgelijk en dat maakt dat wij de komende twee weken erg spannende weken vinden."