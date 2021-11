Anderhalve meter ook terug in winkels: "Jammer dat het zo moet"

In Sneek vinden een hoop winkeliers dat de mensen nu zelf wel moeten weten dat de anderhalve meter afstand weer terug is. Maar niet iedereen houdt zich er altijd aan, vertelt ondernemer Auke Land van lampenwinkel Allicht.

"Wij moeten mensen toch wel attenderen op het mondkapje en de anderhalve meter, en dat vind ik soms wel een kwalijke zaak." Hij vindt dan ook dat de verantwoordelijkheid bij de klanten ligt. "Als iedereen zijn verantwoordelijkheid had genomen, was het nooit zover gekomen. Ik vind het wel heel jammer dat het zo moet."

Positieve reacties

Bij It Dropwinkeltje in Sneek kan maar één kant of huishouden per keer naar binnen. Ondanks dat ziet Janny Jaarsma wel het positieve van de anderhalve meter in. "De rest moet buiten wachten. En dat is aan de ene kant ook heel mooi, want mensen kunnen hun praatje doen. Het sociale aspect komt nu ook naar voren. Ze kunnen even rustig praten, want de andere mensen staan buiten te wachten. Wij nemen ruim de tijd voor de klanten en dat is wel heel mooi."