Raad van State: verhoging gaswinning Noordwolde mag doorgaan

Bovendien mag Vermilion doorgaan met gaswinning tot 2039 in plaats van 2024. De reden hiervoor is dat de hoogste bestuursrechter woensdag met een einduitspraak alle bezwaren en beroepen tegen de nieuwe gaswinning van het ministerie van Economische Zaken resoluut afwees.

Geen op- of aanmerkingen

De Raad vindt extra onderzoeken naar het opvoeren van de gaswinning niet nodig. De onderzoeken die gedaan zijn, zijn voldoende, zo vindt de Raad. Verder heeft het bestuursrechtcollege geen op- en aanmerkingen over de schaderegeling voor woningen, bedrijfsgebouwen en andere gebouwen.

Kleine kans op aardbeving

De kans op extreme aardverschuivingen en schade door aardbevingen, zoals in Groningen, schat de Raad bijzonder laag in. Daarbij wordt onder meer verwezen naar onderzoeken van het KNMI, TNO en Staatstoezicht op de Mijnen.

De kans dat er in het veld bij Noordwolde een aardbeving van 2,6 of meer op de schaal van Richter plaatsvindt, zoals de beving van 2,8 bij De Hoeve, acht de Raad onwaarschijnlijk.

Bovendien zou de beving in De Hoeve niet met gaswinning te maken hebben, maar met een waterinjectie. De gaswinning in de put bij De Hoeve zou al in 2004 gestaakt zijn, zegt de Raad.

Geen 'Groningse toestanden'

Alle andere bezwaren veegt de hoogste bestuursrechter ook van tafel. Al met al gaat de Raad ervan uit dat in en rondom Noordwolde geen 'Groningse toestanden' zullen ontstaan.