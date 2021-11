Twee Leeuwarders aangehouden voor handel in zwaar vuurwerk en wapenbezit

Uit onderzoek blijkt dat in een huis in Leeuwarden en in een huis in Zeewolde 1.800 nitraten, meer dan 100 shells, 500 cobra's en 50 vlinderbommen lagen. Dit vuurwerk is in beslag genomen en afgevoerd.

In de woningen werden ook wapens en spullen voor het kweken van softdrugs aangetroffen. Beide mannen zitten nog vast.