Uitstel voor nieuw afvalbeleid in gemeente Leeuwarden

De gemeente zou overgaan op het 'Diftar'-systeem. Daarbij moeten mensen betalen voor het gewicht van het afval in de grijze container of per klepbeweging van een ondergrondse container. Het eerste jaar hoeven inwoners nog niet te betalen.

"Komend jaar wordt een overgangsjaar. Hierdoor krijgen onze inwoners inzicht in de kilo's afval die zij weggooien", zegt wethouder Bert Wassink.

In 2022 zal daarom nog het oude beleid gelden met een vast tarief voor de afvalstoffenontheffing. De raad van Leeuwarden stelt dat tarief in december vast.