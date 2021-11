Minister wil overleg met garnalenvissers over schade door MSC Zoe

Vooral op de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden halen de vissers nog regelmatig ladingresten naar boven. Voor het afval is middels het zogenoemde "Fishing for Litter"-programma ook geld beschikbaar waar ook de reder van de MSC Zoe aan mee heeft betaald.

Het probleem is echter dat de netten van de vissers door scherpe onderdelen van de containers kapot gaan. "Het valt er standaard niet onder", zegt minister Visser over de die schade en wat daarover afgesproken is met reder MSC. Dat deed ze woensdagmiddag in een Tweede Kamer-commissievergadering na vragen van onder andere de VVD en het CDA. Maar, "ik ga er naar kijken", zegt Visser.

Clean Up XL

De minister geeft wel aan dat ze graag wil weten waar de vissers deze problemen het meest tegenkomen. Ook omdat het wel duidelijk moet zijn dat het om goederen van de MSC Zoe gaat en niet om afval van andere schepen. Na de officiële opruimingsoperatie is er nog zo'n 800.000 ton ladingafval blijven liggen. Met het project Clean Up XL, onder leiding van de Waddenvereniging, wordt geprobeerd het afval binnen drie jaar uit zee te vissen.

