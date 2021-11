Tumult in Staten: CDA, FNP, PvdA en VVD vragen FvD afstand te nemen van Baudet

PVV-Statenlid Riezebos had het over 'hypocriet gedrag' van zijn collega-statenleden. "Jullie zijn een stelletje laffe hyena's. Dit is voor mij een zwarte dag in Provinciale Staten." Statenlid Grite Wymenga - ex-Forum, maar nog wel lid van de Friese FvD-fractie - vraagt haar collega-statenleden 'om voorzichtig met elkaar om te gaan'. "Ik zou zeggen, kijk eens in de spiegel."

Fatsoen in het debat terug

In de motie wordt Gedeputeerde Staten verder gevraagd om een brief te sturen aan de voorzitter van de Tweede Kamer met het verzoek om al het mogelijke te doen om het fatsoen in het debat weer terug te brengen. "Als het in de landelijke politiek zo gaat, dan hebben we er in Fryslân ook last van", zegt FNP'er Sijbe Knol. "Niet dat wij per se beter zijn, maar het wordt wel tijd om een streep te trekken."

Motie niet in stemming gebracht

Om de zaak niet verder op de spits te drijven werd de motie van de vier coalitiepartijen niet in stemming gebracht. Knol: "Het is zo ook wel duidelijk".