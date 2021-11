Jouster Sibbe Jan Noppert zoekt nog steeds naar zijn droomvrouw; nu ook op televisie

Meer dan 460.000 mensen keken ernaar. In het programma krijgen singles de tijd om elkaar goed te leren kennen door minstens 24 uur of maximaal vier dagen samen door te brengen. Hij prees zichzelf aan met de woorden: 'ik heb een gouden hart' en zei 'alleen op deze aarde klopt voor mij niet'.

Zijn date wilde echter niet de eerste nacht direct al met hem in een bed. Volgens hem was het bed groot genoeg. 'De bank is niet zo mijn ding', zei hij.

24 uur gefilmd; 20 minuten op tv

Niet iedereen was na afloop zo te spreken over zijn optreden. "Vrienden zeiden dat ik werd afgemaakt, ze weten niet wie ik ben. Van de 24 uur die je wordt gefilmd, zijn maar 20 minuten op televisie te zien. De rest zie je dus net", zegt Sibbe Jan Noppert. "Het is zo gemonteerd dat het lijkt alsof ik de hele tijd aan het woord ben, maar dat was helemaal niet zo. Het was een goede date. Ze zei dat ze ook wel op de bank wilde slapen, maar dat is eruit geknipt. Maar het lever wel mooie televisie op, we hebben wel gelachen met zijn allen."