Noordelijke gemeentes luiden noodklok over geldverdeling

Volgens het ministerie gaan de noordelijke gemeentes er licht op achteruit, maar volgens de gemeentes is dat een verkeerde voorstelling van zaken.

Noordelijke gemeentes gaan er gezamenlijk 45 miljoen euro op achteruit volgens eigen berekeningen van de gemeentes. Ze roepen het Rijk, VNG en gemeentes in het hele land op om samen te werken om een transparant model te maken.

Ontstemd

Erik Drenth, wethouder in Midden-Groningen en voorzitter van de 'kerngroep herijking' van de Groninger en Friese gemeentes, is ontstemd over de effecten en de werkwijze: "Wederom vallen de klappen in het noorden, maar erger is dat we dit zelf moeten uitrekenen naar aanleiding van een bijlage bij een kamerbrief, en zelf de kaartjes moeten maken om indruk van het effect te krijgen. Transparantie, van het model en het proces van totstandkoming, is voor ons het allerbelangrijkst."