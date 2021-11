Naar school in het ziekenhuis: nieuwbouw van ROC Friese Poort en Nij Smellinghe

Er kunnen straks zo'n 600 leerlingen naar school. Er is veel animo voor een opleiding in de zorg. Door corona komt de drukte van de zorg vaak in het nieuws, maar er zitten genoeg mooie kanten aan zegt Folkert Brouwers van Nij Smellinghe.

"We hebben het momenteel erg druk en het lijkt of dat het in de coronaperiode niet leuk is om in de zorg te werken, maar het is niet zo. Het is een mooi beroep. We hebben het nu zwaar, maar er komen ook andere tijden aan. Het blijft natuurlijk niet altijd zo druk, want een pandemie heb je hopelijk niet te vaak. Voordeel is wel dat je nu weet dat de zorg belangrijk is. Dus we verwachten dat de zorg in de toekomst goeie mensen kan krijgen."

In juli volgend jaar moet de bouw klaar zijn. Dan kunnen de leerlingen in het nieuwe schooljaar in september aan de slag.