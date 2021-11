SC Cambuur weer in de rode cijfers, toch is de club tevreden

Financieel directeur Gerald van den Belt van Cambuur is ondanks de rode cijfers toch tevreden, zo vertelt hij op de website van de club. Gezien de uitdagende omstandigheden waarin we het afgelopen jaar hebben moeten opereren, mogen we al met al tevreden zijn met deze cijfers."

Volgens Van den Belt had de club wel uit de rode cijfers kunnen blijven. "We hebben de mogelijkheid gehad om in de zwarte cijfers terecht te komen door de verkoop van één of meerdere van onze sterkhouders, maar dit hebben we met het oog op de lange termijn bewust niet gedaan."