Q&A: Welke Friese shorttrackers kunnen naar de Olympische Spelen?

Wat zijn de kansen straks op medailles voor de Spelen? Kijk eerst even naar de vrouwen.

"Zoals het er nu voor staat, is Suzanne Schulting de te kloppen vrouw. Ze is de beste en dan komen een paar Koreanen, Canadezen en een Italiaanse (Fontana). Schulting kan op alle afstanden en op de vrouwenrelay en de mixed relay goud halen. De 500 meter is dan nog het lastigste. Dat is een specialistisch onderdeel."

En hoe zit het bij de mannen? Hoe goed zijn die?

"Het is bij de mannen minder duidelijk als bij de vrouwen. Daar is niet iemand die echt domineert. Internationaal zijn de broertjes Liu uit Hongarije en Semen Elistratov op eigenlijk elk onderdeel wel goed. De Chinezen kwamen opeens op in dit olympische seizoen, met vooral een goeie Ren. De Koreanen zijn net iets slechter tot nu toe, op Hwang Daeheon na. Die won wel twee wereldbekers. Pascal Dion uit Canada wil ik daar ook nog bijzetten."

"De Nederlanders zitten daar wat mij betreft net achter. Met als grootste kanshebber Ithzak de Laat. Hij staat in het klassement op de 1000 meter ook derde, want wel aangeeft dat hij er dichtbij staat. Jens van 't Wout kan ook finales halen. Datzelfde geldt uiteraard voor Sjinkie Knegt, maar het is nog wat druistig allemaal dit seizoen, met twee penalty's onder andere. Hij komt door zijn brandwondenongeluk natuurlijk van ver, maar ik heb de hoop dat hij nog niet honderd procent is en nog iets kan groeien. Dat moet ook als hij wil meedoen om de medailles."

"Voor alle drie relayploegen geldt trouwens dat het niet halen van een medaille een teleurstelling zal zijn. De vrouwen zijn natuurlijk de grote favoriet."