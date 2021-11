Oud-turner Epke Zonderland deelt prijzen uit voor 'mienskips'-ideeën

De prijswinnaars konden maximaal 2.500 euro winnen om het idee uit te voeren. Een van de winnaars is Gerlotte Majoor. Ze kreeg de prijs op de Thomas van Aquinoschool in Sneek.

Eten koken voor een ander

Majoors idee bestaat uit het oprichten van een platform. Daar kunnen mensen bijvoorbeeld voor een ander eten koken als iemand het zwaar heeft vanwege bijvoorbeeld ziekte of bij een geboorte. Het idee werd Kraamkost en Rouwkost genoemd.

"Het idee is ontstaat toen onze dochter ernstig ziek werd", legt Majoor uit. "Toen werd er voor ons gekookt. Dat vond ik zo'n mooi idee, dus ik dacht dat we dat meer voor elkaar moeten doen. En toen bedacht ik om daar een platform voor te maken, om vraag en aanbod van mensen die willen koken of het nodig hebben, bij elkaar te brengen."

Website

Het platform krijgt een website. Dan zou het de naam liefdedoordemaag.nl (of .frl) kunnen krijgen volgens Majoor. "Ik zie het wel zitten. Ik kan het zelf niet. Dus mooi dat het bedrag er is en dan kunnen we daar een website van bouwen en mensen samenbrengen." Ze wil het liefst zoveel mogelijk mensen in Fryslân met elkaar verbinden door het platform.

In totaal zijn er tweehonderd ideeën ingezonden bij De Friesland. Dertien daarvan hebben een geldprijs gekregen om het idee uit te voeren. Epke Zonderland reikt woensdag nog prijzen uit aan drie andere winnaars en vrijdag volgt nog een groep prijswinnaars.