FryslânDOK presenteert: 'No Crying at the Dinner Table' en 'Ma rue couche-toi là'

Adem

Silence of the Tides gaat over het Waddengebied, de natuur en de mensen die daar wonen en werken. De film van Pieter-Rim de Kroon had zijn Friese première op het Noordelijk Film Festival. In 'De Wike fan FryslânDOK' laten we enkele fragmenten zien.

In deze film is het Wad, van Noord-Holland tot Denemarken, één groot, levend, ademend organisme. Eb en vloed zijn van vitaal belang voor de flora, fauna en de mens. De Kroon filmt 'de stilte van de getijden', die vaak wordt doorbroken door leven van storm, vissersboten en straaljagers. Vanaf 9 december is de film te zien in de Nederlandse bioscopen.