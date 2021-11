Veel besmettingen in basisonderwijs; toch liever wel op school lesgeven

Leerlingen in de basisschoolleeftijd vormen momenteel de groep met de meeste positieve testen.

"We blijven het liefst lesgeven op school, want een school sluiten is best heftig", zegt Rika Tulner, bestuursvoorzitter van schoolkoepel Nijegaast, met tien scholen in het zuidwesten van de provincie. "Thuisonderwijs heeft lang niet hetzelfde niveau als op school met de betrokkenheid van de leerkrachten."

Sinterklaas en kerstviering aanpassen

Bij de scholen van Nijegaast merken ze de besmettingen ook. "Vooral in de bovenbouw. Vorige week hebben we een paar groepen naar huis gestuurd op advies van de GGD omdat er meerdere kinderen waren besmet." Van de PO-Raad hebben ze nieuwe richtlijnen gekregen. "Die geven aan dat we weer scherper moeten zijn, bijvoorbeeld weer online vergaderen, dat ouders niet meer in school komen en dat we de feesten van Sinterklaas en de kerstviering aanpassen."

Aan basisregels houden

Volgens haar zit de oplossing vooral in het zich houden aan de basisregels, wat de deskundigen ook zeggen. "Maar anderhalve meter afstand houden met de kinderen is niet natuurlijk. Het gaat om meer dan lesgeven alleen, leerkrachten zijn ook betrokken en vormend bezig. Ze zitten bij een kind om te helpen en dat kan niet op anderhalve meter." Sommige docenten geven aan dat ze het best wel spannend vinden om voor de klas te staan. "Sommigen hebben een mondkapje op. We gaan alle moeite doen om open te blijven."