Statenfracties PvdA, CDA en VVD willen meer steun voor Friese cultuur

Zelfstandigen zoals kunstenaars en technici hebben het zwaar wegens de coronamaatregelen, stellen zij. De drie leden van Provinciale Staten hopen dat de provincie de culturele sector en de evenementenbranche meer kan helpen.

Ze willen ook weten of de coronapot voor cultuur groot genoeg is om een doorstart te maken van voorstellingen, evenementen en festivals, zodra dit weer mogelijk is.

Ambities

PvdA-Statenlid Anne Zijlstra: "Wat in de publicatie wordt omschreven, komt nog niet heel goed en voldoende tot zijn recht. Daar kunnen allemaal heel plausibele redenen voor zijn, maar wij moeten er wel voor zorgen dat dat systeem straks weer goed van start gaat."

Volgens Zijlstra is het met name belangrijk om naar de toekomst te zien. "Wij hebben grote ambities in Fryslân, natuurlijk, met ons culturele leven. Noem Arcadia, maar ook wat alle amateurkunsten fantastisch neerzetten in Fryslân. Er moeten straks nog wel mensen zijn die daar omheen die ondersteunende functies kunnen uitvoeren."