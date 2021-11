Milieufederatie doet nachtschouw bij ondernemers voor donkerder Waddengebied

In het gebied waar toeristen komen voor de rust en het donker is een lichtplan dat rekening houdt met vogels, vleermuizen en andere natuur een uitkomst. Duurzaam licht dus, dat toch veiligheid biedt.

Verbeterpunten

Eerder is bij Esonstad de verlichting al passend gemaakt voor de omgeving. In Marrum maken ze bij de nieuwe ondernemers van de Seedykstertoer een rondje over het terrein met camping. Met een lichtadviseur kijken ze op het erf wat er verbeterd kan worden op bijvoorbeeld het campingterrein.

Er wordt gekeken naar de behoefte aan licht, maar zonder dat het negatieve gevolgen heeft voor de natuur. Zo moeten meer toeristen die duurzaam recreëren willen naar de regio komen. Donkerder maken is het uitgangspunt en het is onderdeel van het programma Donkerte van de Wadden, zegt Hinke Pietersma van de Friese Milieu Federatie

Duurzaam toerisme

"Zo kan de duurzame toerist ervan genieten en we steunen ondernemers die er aan willen meewerken. Dan is het de bedoeling dat er veel meer nachtactiviteiten komen. Dat kan natuurbeleving zijn, sterren kijken, wandelen en ook de 'Nacht van de Nacht' is er een van."