Harlinger apparaat moet in alle Waddenzeehavens olievervuiling aanpakken

Het gaat dan met name om olie die gemorst wordt bij het tanken van schepen. Dat gebeurt nagenoeg altijd, maar om hoeveel het precies gaat, is niet bekend. Het bedrijf denkt erover om een soort stofzuiger te ontwikkelen die de olielaag snel bij de bron kan opruimen, zodat verspreiding wordt voorkomen.

Dunne laag

Er zijn wel apparaten die olie kunnen opruimen uit het water, maar volgen directeur Koos Tamminga van FORU-Solution zijn er nog geen goede oplossingen om een heel dunne laag van het water af te halen. Volgens hem speelt het probleem wereldwijd.

In de noordelijke Waddenzeehaven zijn er zo'n zestig vervuilingen per jaar, zegt Tamminga. In veel gevallen wordt er niets aan gedaan, ook omdat er geen oplossing voor is. Er worden weleens schermen omheen geplaatst, maar vaak heeft de olie zich dan al verspreid.

Twee jaar testen

Het Harlinger apparaat wordt twee jaar getest in alle Waddenzeehavens. Zo moet duidelijk worden hoeveel olie in het water belandt en hoeveel de olieskimmer kan opzuigen. Die informatie wordt vastgelegd door Rijkswaterstaat en de Waddenzeehavens. Daar moet havenpersoneel speciaal voor getraind worden.

In Harlingen wordt een proefopstelling neergezet. In totaal kost het project 450.000 euro.