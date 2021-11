Provincie accepteert eigen weidevogelplan van landbouworganisaties

Het draait allemaal om de wettelijke zorgplicht die boeren hebben voor weidevogels net als de grutto en de kievit. De provincie wilde dat eerder regelen door vast te leggen dat vogelwachters in het voorjaar de weiden nakijken op nesten voordat de boer met grote machines het land op gaat. Maar dat voorstel was voor veel boeren niet acceptabel.

In het voorstel van de landbouworganisaties staat dat boeren de weidevogels zelf beschermen en dat de elf organisaties hun leden daar op aanspreken.

Waardering

Gedeputeerde Hoogland kan het wel waarderen dat de landbouworganisaties zelf met een plan zijn gekomen om de weidevogels te beschermen.

Volgens hem zijn de afspraken in de geest van de eerder geformuleerde uitwerking van de zorgplicht voor weidevogels. "Wij moeten met elkaar kijken of dit de komende jaren kan werken", zo zegt de gedeputeerde.

Uitwerken en aanspreken

"Het is aan de boerenpartijen zelf om de uitwerking gestalte te geven", zegt gedeputeerde Hoogland. "Als er in de praktijk wat misgaat en het ligt aan de boer, dan zullen we de elf partijen er op aanspreken."

Het document is getekend door Agractie, Het Friesch Grondbezit, Agrarische Jongeren Fryslân, Farmers Defence Force, Netwerk Grondig, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairyman Board en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Ook is afsprakenambt gedeeld met natuur- en milieuorganisaties.