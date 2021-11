Gertjan Verbeek ontslagen als trainer van Almere City

Van de 16 wedstrijden die zijn gespeeld, verloor de club er 9. Het is niet de eerste keer dag Verbeek ontslagen wordt, hij werd in het verleden ook bij Feyenoord, AZ en Nürnberg weggestuurd.

"Beide partijen hebben er onvoldoende vertrouwen in dat dit op korte termijn kan worden omgebogen", zo laat de club weten over het afscheid van de 59-jarige hoofdtrainer. In het verleden is Verbeek onder andere trainer geweest bij sc Heerenveen. Hij woonde jaren in Jubbega, maar verhuisde naar Dalfsen.