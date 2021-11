Europees Parlement kiest groener landbouwbeleid: blijdschap en teleurstelling

Iedere lidstaat moet nu voor 1 januari een eigen uitvoeringsplan inleveren voor dit nieuwe landbouwbeleid. De SGP is bang dat het Nederlandse kabinet nog een schepje bovenop het Europese beleid zal doen. Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zou dat onacceptabel vinden.

Farmers Defence Force

Er is ook veel kritiek op het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Farmers Defence Force staat zelfs in de startblokken voor een 'megademonstratie' in Brussel op 13 en 14 december. Farmers Defence Force heeft principiële bezwaren tegen de nieuwe regels en de inzet van een deel van het landbouwbudget voor groene doelen.

Het nieuwe beleid zal de boeren op meer kosten jagen, terwijl volgens het FDF niet geregeld is dat de boeren ook meer opbrengsten krijgen. Ook vindt FDF dat de boeren te weinig konden meepraten over het nieuwe landbouwbeleid.

Klimaatactivisten

De klimaatactivisten zijn ook teleurgesteld over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Partijen als de Groenen, de Partij voor de Dieren en andere linkse partijen vinden dat het percentrage geld dat de groene ambities van het nieuwe landbouwbeleid te erg verwaterd zijn in het onderhandelingsproces.

Ook zouden de groene partijen een maximum willen stellen aan Europese steun voor hele grote boerenbedrijven in landen als Frankrijk. Zij erkennen wel dat het nieuwe beleid een stapje vooruit is, maar vinden het, zo vlak na de klimaatconferentie in Glasgow, een veel te bescheiden stap.