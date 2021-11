Jan Zijlstra uit Kollum rijdt al 40 jaar met de viswagen

Zijlstra (59) begon als visfileerder bij de groothandel in Lauwersoog. Enkele jaren later kwam een plekje vrij in de viswagen en die kans greep hij met beide handen aan. Sindsdien rijdt hij duizenden kilometers per jaar om vis te verkopen.

Vaste klanten

Op dinsdagochtend treft Zijlstra vaak een groep vaste klanten. Medewerkers van de gemeente in Kollum hebben vroeg in de ochtend al wel zin in een stukje vis. Na als die jaren heeft de visverkoper nog steeds veel plezier in zijn werk, en bakt hij nog graag kibbeling voor zijn klanten.