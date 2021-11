Museum Martena brengt 17e-eeuws schilderij weer tot leven

Lambert Jacobsz huwde in juli 1620 met Aechje Thonisdr. Voor het huwelijk maakte de bekende dichter Vondel een lofdicht. Een jaar later verhuisde Jacobsz naar Leeuwarden. Zijn vrouw Aechje overleed in 1632. Jacobsz was ook lekenprediker voor zijn gemeente. In de jaren 1630 was hij één van de initiatiefnemers voor een nieuwe vermaning aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden. Hij overleed in 1636 in de Friese hoofdstad.