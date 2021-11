Een aantal studenten protesteert dinsdag op het Waagplein in Leeuwarden. Hun boodschap: er moeten snel meer huizen beschikbaar komen voor studenten. De initiatiefnemers schrijven ook een brief aan de gemeenteraad. "We horen allemaal mensen om ons heen die problemen hebben", zegt Nils van Dijk. "Je moet echt geluk hebben dat je iemand tegenkomt, anders is het eigenlijk geen doen."