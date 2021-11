Operaasje Fryske Flagge: Frank woont al sinds 1968 in Canada

Na het emigreren pakte Frank werk als aannemer op. "Ik had zo'n vijf mensen in dienst. Ik heb hier veel woningen gebouwd, ik denk wel een stuk of 70. Reparatiewerk en dergelijke hoorde er ook bij. Ik woon in een omgeving waar ook wel toeristen komen, met veel meren. De rijkere mensen wonen hier in een 'cottage' aan het meer."

Tussen bos en meer

Frank woont zo'n kilometer ten noorden van het dorp. "Een beetje in het bos. De buren die het meest dichtbij wonen, wonen zo'n halve kilometer verder."

Het stel kwam zo'n vijf jaar geleden voor het laatst in Fryslân. "Ik heb nog een zus in Heerenveen wonen en mijn vrouw heeft ook nog wat familie in Fryslân. Vorig jaar zouden we ook die kant op, maar toen kwam covid. Het is niet mogelijk nu." Toch mist hij Fryslân ook niet enorm meer. "Het is wel mooi om weer eens te zien hoe het was. Ik spreek eigenlijk nooit Fries meer, ik ben meer Canadees."