Dit is waarom het moeilijker wordt om de coronaregels te volgen

"Als je één opdracht krijgt van één iemand die het heel goed weet, dan is het niet zo ingewikkeld", legt ze uit. Maar niet alleen berichten van het OMT of het kabinet beïnvloeden ons gedrag. "We hebben onze eigen mening nog, ons eigen omgeving en ons eigen netwerk. Als in dat netwerk ook weer allemaal verschillende meningen zijn, dan wordt het heel lastig."

Oplossing

De oplossing ligt volgens Ten Have in de communicatie. "Ik denk wel dat het belangrijk is dat we veel meer met elkaar in gesprek gaan. Ga met mensen praten, ga het gesprek aan." Ze ziet daarbij met name een taak voor wijkteams, het sociaal-cultureel werk en voor scholen, bij vakken als burgerschap.

"Maar een acute hulpvraag vraagt om een acuut ingrijpen. Ik kan me dus voorstellen dat er hardere maatregelen komen", relativeert Ten Have. "Maar daarnaast is de dialoog altijd noodzakelijk."