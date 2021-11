'Fear yn 'e broek' voor rechtbanktolk Fedde Dijkstra

De Ried is van mening dat Dijkstra zich als rechtbanktolk Fries al jaren erg verdienstelijk maakt om Friezen die in Fryslân voor de rechter verschijnen, in de gelegenheid stellen Fries te spreken. Dat hij dat niet alleen als werk beschouwt, maar het ook als een verantwoordelijkheid ziet om voor dat recht van de Friezen te strijden.

Hij is er volgens de raad vooral in 2021, exact 70 jaar na Kneppelfreed, met acties in geslaagd om het recht van Friezen om hun moedertaal te gebruiken voor de rechter, onder de aandacht te brengen van de landelijke media en politici.

De prijs bestaat uit een met de hand ingekleurde, originele linodruk van beeldend kunstenaar Fedde Hoekstra en een oorkonde.