FryslânDOK presenteert: 'Puberty' en 'Déconnectés'

De film Puberty (28 minuten) gaat over een vrouw met vier kinderen. Ze is een bekend verloskundige in Moskou, is net gescheiden en wil graag een vriend. De kinderen en hun moeder helpen elkaar om zich staande te houden in een moeilijke tijd. Niet alleen de kinderen zijn in de puberteit, maar hun moeder ook. Ze verlangen naar liefde en seks.

Verloskundige

Regisseur Elena Kondreteva heeft haar hoofdpersoon Inna in Moskou leren kennen toen Inna haar verloskundige was. Een paar jaar later komt ze Inna weer tegen. Omdat de 'afstand' tussen beiden nu wat groter is, durft Elena een film over haar te maken. Het is haar afstudeerfilm aan de filmacademie van Moskou.

Doormidden gesneden

In de film Déconnectés (52) minuten wordt het dorpje Brûly, het dorp waar regisseur Valéry Mahy is opgegroeid, wreed doormidden gesneden door de aanleg van een weg, de E420 tussen Charleroi en Nijvel. Wat betekent dat voor de bewoners, voor het landschap en de natuur?

Het is niet alleen een film over de slachtoffers, maar ook over de mensen die meebouwen aan het project. Regisseur Mahy vraagt zich middels deze film af of de verbinding tussen mens en natuur weg is: 'disconnected' (déconnectés). Valéry Mahy werkt als journalist bij de Franstalige omroep RTBF.