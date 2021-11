Verzorgingstehuis De Batting in Harlingen tijdelijk op slot

"Dan moet je heel snel handelen en kijken wat we gaan doen." Door de besmettingen onder de medewerkers waren er met name zorgen over het uitvallen van personeel. "En dan moet je met minder mensen hetzelfde werk blijven doen. Dus is gezegd: we moeten gewoon even een paar dagen dicht."

'Niet groter maken dan het is'

Hoek relativeert de tijdelijke sluiting voor bezoekers. Hij zegt dat er geen paniek bij is. "We moeten het ook niet groter maken dan het is. Het is een voorzorgsmaatregel. Het is voor de veiligheid van de bewoners, de medewerkers en de bezoekers. We doen even iets extra, zodat het niet erger wordt."

Het was vervelend dat er besmettingen op verschillende afdelingen waren, zegt Hoek. "Dat maakt het lastig, omdat je ondertussen gewoon de zorg voor alle bewoners moet blijven geven."

Wachten op uitslagen

Hij hoopt woensdag de laatste testuitslagen te hebben. Er zouden dan mogelijk weer een paar afdelingen open kunnen, en bezoek zou dan weer op afspraak langs kunnen komen.

Hoek heeft bewondering voor het personeel in de verzorgingstehuizen. "Ze zetten alle zeilen bij. Ik zou toch hopen dat we allemaal weer op de balkons gaan staan applaudisseren in plaats van rellen schoppen."