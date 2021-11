Landelijk 23.039 nieuwe besmettingen | Besmettingen Noorderbreedte lopen op

In de afgelopen 24 uur werden er 349 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds 29 december van afgelopen jaar. Op de intensive cares werden 51 patiënten met Covid-19 opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen er in de ziekenhuizen nu 2.540 patiënten met Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds 6 mei van dit jaar. In vergelijking met een jaar geleden liggen er nu 572 coronapatiënten meer in de ziekenhuizen.