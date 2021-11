Coronanieuws 23 november: 1,5 meter afstand weer verplicht | 971 besmettingen

Het gemeenschappelijkheidsgevoel dat er in het begin van de coronacrisis was, is er niet meer zo. Dat zegt gedragswetenschapper Ellis ten Have van Innzorg. Het kabinet deed dinsdag nog eens de oproep aan mensen om zich aan de coronamaatregelen te houden, anders dreigen nieuwe maatregelen.

Ze hoort binnen bijvoorbeeld het OMT nieuwsberichten die elkaar tegenspreken. Bovendien hebben mensen hun eigen mening, hun eigen omgeving en hun eigen netwerk. Ten Have zegt dat dat het lastig maakt om ons gedrag richting te geven.