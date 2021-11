Burgemeester Rijpstra na noodverordening: 'Het is rustig gebleven in Drachten'

Rijpstra zag het eerder misgaan in onder meer Leeuwarden en Rotterdam. In Zwolle was het maandagavond ook onrustig. "In Zwolle was het een noodbevel. Die hebben ze ook echt nodig gehad vannacht. Dat had bij ons ook gekund."

De noodverordening liep dinsdagnacht om 05.00 uur af. Die wordt voorlopig niet verlengd. "Het is niet zo dat we dat te pas en te onpas gebruiken. Daar is het veel te belangrijk voor. Alleen als het moet", zegt Rijpstra.