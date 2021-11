Tekort aan warmtepompen: "Van vandaag besteld, morgen in huis naar weken wachten"

Wereldwijd is er sprake van een tekort aan computerchips. Daardoor komt bijvoorbeeld de verwarmingssector onder druk te staan, want steeds vaker kunnen cv-ketels of warmtepompen niet gerepareerd of geleverd worden. Dat komt doordat de chips in Azië gemaakt worden, maar door de coronapandemie zijn er problemen ontstaan in de aanvoer.

1300 zonnepanelen

"We proberen zoveel mogelijk voorraad in te kopen, zodat we alle projecten door kunnen laten gaan. Zo hopen we niet in de problemen te komen met onze planning omdat het materiaal er niet is." Bedrijfsleider Symen Damstra legt uit dat het soms niet te doen is, terwijl hij tussen de opgebouwde voorraad staat. "We wilden een paar jaar geleden nog van de grote magazijnen af. Nu maken we weer de omzwaai naar het hele terrein vol met voorraad."

Er liggen op dit moment zo'n 1300 zonnepanelen opgeslagen op het terrein. "Die gaan de komende twee maanden naar verschillende projecten in Fryslân, en dan is het op", legt Damstra uit. "De aanvoer van nieuwe is onderweg. Normaliter kon je die vrij laat bestellen, maar nu hebben we dat maanden geleden al gedaan."

Vandaag bestellen, morgen in huis

Het ergste is het met nieuwe warmtepompen en cv-ketels. Daar moet je echt weken op wachten, zegt Damstra. "Was het eerder vandaag bestellen, morgen in huis, daar moeten we nu soms een week of maand op wachten."