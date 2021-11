Geschil over natuurvriendelijke walkant bij Eastermar

De natuurvereniging heeft geprobeerd de aanleg te keren, maar dat is niet gelukt. Sinds oktober is de nieuwe inrichting een feit. Volgens de vereniging heeft de natuur daar schade van ondervonden: "Als je in een bestaande natuurvriendelijke wal graven waarvan de bodem nog volledig intact is, dan schaad je in de eerste plaats de bodem. En dan heb je het nog niet over al het leven dat zich hier 20 jaar lang heeft ontwikkeld", zegt Arend Timmerman van De Wâlden, De Marren.

De vereniging neemt het beheerde Staatsbosbeheer ook kwalijk dat ze dit hebben toegestaan.

Waterplanten

Volgens ecoloog Marianne Thanhausser van Wetterskip Fryslân was de bestaande natuurvriendelijke walkant 'helemaal tot land geworden'. Zij zegt: "Het was allemaal riet en dat stond heel dicht op elkaar." Niet dat het geen betekenis had voor de natuur, maar de ideeën zijn veranderd in de loop van de tijd.

De nieuwe sloot staat in verbinding met de Lits, maar ligt beschut, zodat er waterplanten kunnen komen met alle insecten en vissen die daarbij horen.